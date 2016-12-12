Нью-Йорк, США, 13 декабря, 2016, 02:07 — ИА Регнум. Промышленный индекс Dow Jones установил очередной исторический максимум — рост акций добывающих компаний сгладил падение большинства акций, сообщает Associated Press 13 декабря.

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

В ходе торгов 12 декабря индекс Dow Jones вырос на 39,58 пункта (0,2%) до 19 797,10. При этом индекс S&P 500 упал на 2,57 пункта (0,1%) до 2256,96. Композитный Nasdaq упал на 31,96 (0,6%), до 5412,54.

Прирост индекса Dow Jones обеспечили нефтедобывающие корпорации Exxon Mobil и Chevron, акции которых выросли до максимума с лета 2015 года, после того, как Организация стран — производителей нефти (ОПЕК) объявила о сокращении добычи нефти в минувшие выходные. Решение ОПЕК также повлияло на стоимость нефти. Цена на нефть марки Brent выросла на $1,36 (2,5%), закрывшись на уровне $55,69 за баррель в Лондоне.

Несмотря на небольшое падение акций производящих и торговых компаний, инвесторы продолжают сохранять оптимизм насчет фондового рынка США. По мнению большинства аналитиков, бурный рост, начавшийся сразу после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США 8 ноября, еще далек от завершения.

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