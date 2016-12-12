Москва, 13 декабря, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике России Алексей Пушков прокомментировал встречу депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко с лидерами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

«Все! Савченко назвали в Киеве «фейковым героем». Период славы позади, Жанны Д'Арк из неё не вышло. Так и из партии выгонят, и в ПАСЕ не пустят», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, 12 декабря Игорь Плотницкий сообщил, что недавно вместе с Александром Захарченко встречался с осуждённой и помилованной в России Надеждой Савченко. По его словам, на встрече обсуждался обмен пленными по формуле «всех на всех».

Данная информация стала новым поводом для критики в адрес Савченко в Киеве. Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook назвал действия Савченко «государственной изменой», отметив, что «за подобные действия ей надо немедленно запретить доступ к государственной тайне, отозвать из ПАСЕ и лишить мандата народного депутата Украины».

Сама Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» отметила, что её встреча с руководством ДНР и ЛНР «была действенной», и заявила, что будет «встречаться столько раз, сколько нужно, и с тем, с кем нужно».