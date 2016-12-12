Бухарест, 13 декабря, 2016, 01:52 — ИА Регнум. В Румынии продолжается подсчет голосов, поданных на состоявшихся 11 декабря парламентских выборах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по итогам обработки примерно 96% протоколов Социал-демократическая партия (СДПР) уверенно побеждает на выборах в обе палаты законодательного органа.

andrea floris Румыния. Продавщица цветов

Как сообщили в ЦИК, социал-демократы набирают 45,31% голосов на выборах в палату депутатов и 45,5% на выборах в Сенат. На втором месте пропрезидентская Национал-либеральная партия: 19,95% на выборах в палату депутатов и 20,32% на выборах в Сенат. Далее следуют — Союз за спасение Румынии (8,92% и 8,97% соответственно), Демсоюз венгров Румынии (6,43% и 6,49%), Союз либералов и демократов ALDE (5,62% и 6,01%) и партия «Народное движение» (5,29% и 5,59%).

СДПР победила в 36 из 43 уездов Румынии. В четырех победу одержал Демсоюз венгров, еще в трех — Национал-либеральная партия. Среди диаспоры больше всего голосов получил Союз за спасение Румынии.

Председатель НЛП Алина Горгиу уже заявила, что уходит с поста лидера партии ввиду крайне низкого результата национал-либералов на выборах.

Румынские правые политики и СМИ назвали победу СДПР «оглушительной» и выразили недоумение в связи с тем, что избирателям оказалось безразличным то, что целый ряд социал-демократов в последние годы были фигурантами громких коррупционных скандалов, а некоторые из них даже были осуждены.

Наиболее вероятным кандидатом в премьеры называют лидера СДПР Ливиу Драгню. При этом президент Клаус Йоханнис ранее заявил, что не назначит на пост премьера человека, у которого есть проблемы с законом. В 2015 году Драгня был осужден на два года условно за нарушения в ходе проведения в 2012 году референдума об отставке тогдашнего президента Траяна Бэсеску.

Социал-демократы тем не менее намерены попытаться сформировать большинство в парламенте (для этого им не хватает всего 2−3 мандата) и добиваться назначения Драгни на пост премьера через Конституционный суд.