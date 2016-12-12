США, 13 декабря, 2016, 01:49 — ИА Регнум. Генеральный прокурор США Лоретта Линч выступила перед сообществом мусульман штата Вирджиния, «покаялась» за преступления на почве ненависти и «выразила озабоченность» в связи с риторикой нового президента США Дональда Трампа, передает Associated Press 13 декабря.

US Department of Labor Лоретта Линч

В ходе своего выступления на форуме мусульман в Стирлинге госпожа Линч назвала «темным пятном на американской душе» преступления ненависти, всплеск которых отмечается в последнее время. Так, по словам Линч, число нападений на мусульман в США в 2015 году вырос на 67%, и приблизился к уровню 11 сентября 2001 года, после атаки «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на «Башни-близнецы» в Нью-Йорке.

«За каждым числом статистики — живой человек, кто-то, чьи права были нарушены. За страницами отчета — общины, которые сейчас больше боятся, чем раньше», — отметила Линч.

Генпрокурор США заявила, что ее ведомство «остается приверженным защите гражданских прав расовых и религиозных меньшинств», однако признала, что разделяет озабоченность меньшинств в связи с риторикой администрации Дональда Трампа, известного критическими высказываниями в адрес мусульман.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября на пост президента США был избран республиканец Дональд Трамп, в ходе избирательной кампании предлагавший запретить въезд в США всем мусульманам. Инаугурация Трампа состоится 20 января, имя нового генпрокурора пока не оглашалось.