Судан, 13 декабря, 2016, 01:22 — ИА Регнум. Президент Республики Судан Омар аль-Башир заявляет, что государство «готово ответить» на акции протеста, запланированные оппозицией в конце недели, сообщает associated Press 13 декабря.

Al Jazeera English Прибытие Омара аль-Башира в Джубу. 2011 год

«Тем, кто хочет свергнуть режим, придется противостоять государству», — предупредил аль-Башир своих противников, выступая на митинге в городе Касале на востоке Судана.

Кроме того, президент африканской страны заявил, что агитаторы за акции протеста являются «иностранными агентами».

Ранее стало известно, что оппозиция Судана объявила 19 декабря днем «общенациональной забастовки», в ответ на экономические реформы правительства и повышение цен на топливо. Аналогичная акция в прошлом месяце закончилась актами гражданского неповиновения и арестами десятков человек.

При этом президент Судана, Омар аль-Башир, и сам может быть в любой момент арестован — в 2010 году лидер Судана был обвинен в геноциде в связи с конфликтом на юге страны. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, что обязывает всех членов данной организации арестовывать Башира при первой же возможности.