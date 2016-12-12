Копенгаген, 13 декабря, 2016, 01:02 — ИА Регнум. Для восстановления Мосула Дания выделит 50 млн датских крон ($7.1 млн), заявил на встрече с иракским коллегой Хайдером Аль-Абади премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Об этом сообщает газета The Copenhagen Post.

DVIDSHUB Мосул, Ирак

Средства будут использованы через пять датских гуманитарных организаций, работающих в северном Ираке, пояснил премьер. Деньги пойдут на оказание чрезвычайной помощи, на поддержку образования детей, а также для обеспечения жителей водой и улучшения санитарных условий.

Расмуссен прибыл в Ирак на выходных, он встретился также с датскими военными, работающими в составе международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещена в России). Напомним, в рамках борьбы с терроризмом около 120 датских военных обучают иракских коллег, ранее Копенгаген заявил также, что намерен обучать иракцев контролировать финансовые потоки террористов. Помимо этого, в военной операции на Ближнем Востоке участвуют семь истребителей F-16 королевских ВВС.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, к концу декабря этого года истребители будут отозваны обратно в Данию. В королевстве проходит расследование относительно авиаудара, который датские F-16 нанесли по позициям сирийской правительственной армии в середине сентября. Факт атаки подтвердила американская военная разведка, назвав его непреднамеренной ошибкой.

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