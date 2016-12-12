Рим, 13 декабря, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони представил состав нового правительства страны, сообщает Reuters 13 декабря.

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По словам Джентилони, министра финансов в правительстве Маттео Ренци, принявшему пост после референдума, на формирование кабинета министров понадобился всего один день.

«Я сделал все возможное, чтобы сформировать это правительство как можно быстрее», — пояснил Джентилони журналистам.

Большинство членов правительства сохранили свои посты, новым министром финансов назначен Ангелино Альфано, ранее — министр иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря премьер-министр Италии Маттео Ренци ушел в отставку после провала на общенародном референдуме законопроекта правящей партии о конституционной реформе в Италии, принятия которого правительство Ренци безуспешно добивалось два года. Новым премьер-министром стал Паоло Джентилони, возглавлявший Министерство финансов.