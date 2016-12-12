Белград, 12 декабря, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москве известно о наличии в Европейском союзе письменных инструкций о том, как каждая из стран наднационального объединения должна высказываться публично при любом упоминании о России. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил журналистам сегодня, 12 декабря.

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«Не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что нам известно о наличии в Евросоюзе письменных инструкций о том, как каждая страна, включая страны — кандидаты на вступление, должна высказываться публично при любом упоминании Российской Федерации», — сказал Лавров.

Министр пояснил, что в этих инструкциях содержатся специальные термины, которые политики евросоюзных стран должны постоянно произносить при упоминании России.

Речь идет о таких терминах, как «аннексия Крыма», «оккупация Донбасса», и других.

«Если вы послушаете, что говорят члены ЕС, очень похоже на то, что эта инструкция обязательна к исполнению», — отметил Лавров.

Напомним, Европейский союз под давлением США ввел санкции в отношении России после воссоединения Крыма с РФ и начала гражданской войны на Украине. И хотя всем известно, что государственный переворот, приведший к гражданской войне, на Украине был спровоцирован спецслужбами США и ЕС, а войну в Донбассе развязали бандеровцы, во всем этом обвиняют Россию. Именно на основании этих ложных обвинений и были введены антироссийские санкции.