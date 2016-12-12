Париж, 12 декабря, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду в четвертый раз стал обладателем «Золотого мяча» — награды, которую вручает французский журнал France Football лучшему футболисту года. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщается на сайте издания.

Simon Harriyott Восковая фигура Криштиану Роналду

Для Роналду это уже четвертый «Золотой мяч». Впервые лучшим футболистом по версии France Football Роналду стал в 2008 году. В 2013 и 2014 годах он уже был лучшим футболистом и по версии французского издания, и по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

В текущем году Роналду в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы, а с мадридским «Реалом» стал победителем Лиги чемпионов и выиграл Суперкубок УЕФА.

Сам Роналду на церемонию вручения «Золото мяча» не приехал. Форвард готовится к клубному чемпионату мира, который пройдет в Японии.