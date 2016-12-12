Уфа, 12 декабря, 2016, 23:06 — ИА Регнум. Жители Башкирии недоумевают, за что в Белоруссии арестовали авторов российского СМИ, и как могло произойти, что Минск перешёл от реверансов к репрессиям, от демонстрации российского флага на Олимпиаде до запугивания. Опрошенные на улицах башкирской столицы уфимцы считают, что данный инцидент с задержанием сразу трёх авторов одного издания — ИА REGNUM — мог быть своеобразным «пробным камнем», от реакции на который зависит дальнейшее поведение белорусских властей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бацька

Напомним, что на прошлой неделе в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. 9 декабря также был задержан корреспондент ИА REGNUM в Минске Сергей Шиптенко.

«Когда белорус на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро пронёс российский флаг, стало понятно, что Русский мир существует. Союзное государство существует: белорусские власти делают существенные политические реверансы в пользу России, российские власти — ещё более существенные для белорусов реверансы в области экономики, — отметил лидер уфимской группы Via Chappa Илья Тавлияров. — Будем надеяться, что ситуация с задержанием журналистов не дойдёт до театра абсурда в духе Кафки. Для начала всем нам нужно знать: за что именно задержали российских журналистов? Они публично жгли белорусский флаг? Состояли в опасной секте? Пили кровь младенцев?.. А пока мы видим, что сотрудничество продолжается, и Лукашенко дал согласие на использование белорусского спецназа в операциях на территории России».

«Есть ли в принципе белорусско-российская дружба? Есть, — считает юрист Дмитрий Карпов. — Но при этом не надо забывать, что белорусы вовсе не такие простодушные, напротив, они, что называется, себе на уме». По словам Карпова, он имеет белорусские корни, неоднократно бывал в Белоруссии и знаком «изнутри» с жизнью простых людей в Белоруссии. «В целом жители Белоруссии вполне лояльны, просто стараются всё время на какой-нибудь разнице курсов или цен извлечь свою выгоду, — делится собеседник агентства личным мнением. — Их вообще трудно отличить от русских, это те же русские, только в странной стране со странным диктатором. Естественно, при особом желании российские спецслужбы, скорее всего, могли бы повлиять на ситуацию в Белоруссии и заменить Лукашенко. Но все понимают, что лучше от этого не станет».

Как считает Карпов, в Белоруссии не так всё плохо, «как по телевизору говорят». «Дороги там действительно лучше, но ямки есть как во дворах, так и на трассе. И чисто тоже, опять же немножко иначе. А ещё есть забавное правило: тех, у кого заборы на дорогу выходят, заставляют их красить каждый год, и те красят: не потому, что такие сознательные, просто дешевле покрасить, чем быть оштрафованными. Так же они себя ведут и в политике, и в экономике».

Карпов отметил, что в Белоруссии «говорят все по-русски, за очень редким исключением, даже между собой», но многие белорусский знают. Пересечь российско-белорусскую границу не составляет никакого труда. «Ничего плохого белорусы про русских не думают и мечтают, чтобы разрешили свободное предпринимательство, — резюмировал собеседник ИА REGNUM. — То есть страна в прямой зависимости от России, она тупо не проживёт без неё. Из этого следует: ситуация вокруг задержания журналистов на сто процентов демонстративно-показательна, надумана и искусственна, она создана с какой-то целью, однако неясно, зачем она была нужна правящей верхушке Белоруссии, где, по словам её жителей, без ведома усатого ничего не делается».

«Может ли задержание журналистов привести к ухудшению российско-белорусских отношений? — задается вопросом уфимка Катерина Шмидт. — По мнению простых граждан обеих стран, не может. Направлена ли эта акция на ухудшение этих отношений? Несомненно, да. Кто за этим стоит? Тот, кому это выгодно. Ни находящимся у власти элитам, ни рядовым жителям обеих стран это не выгодно». По её мнению, несомненно и то, что сегодня независимым журналистом в Белоруссии и на Украине приходится сложнее, чем в России. «Вполне возможно, что задержание журналистов стало своеобразным «пробным камнем», от реакции на который зависит дальнейшее поведение белорусских властей».

Отставной военнослужащий Александр Шмидт настроен более пессимистично и предрекает похолодание в российско-белорусских отношениях: «Очень распространено мнение, что Лукашенко пытается усидеть на двух стульях сразу и он «ненадёжный партнёр», который себе на уме. Давайте отвлечёмся от высокомерной позиции и взглянем, поставив себя на его место. Беларусь зажата двумя крупнейшими образованиями на планете (в том числе политически крупнейшими): ЕС и РФ. Простора для стратегических манёвров у неё нет, хотя бы по причине того, что нет выхода к морю, и в области экономики она является скорее объектом, нежели субъектом, и страной-транзитёром. Наследство СССР, весьма богатое, невозможно использовать в тех же масштабах, в том числе и по причине рухнувших экономических связей (грубо говоря, когда гайку делают на одном заводе, болт на втором, а металл для всего этого добывают в третьем месте, выпадание какого-либо звена рушит всю схему. Отлично понимая всё это и воспринимая Белоруссию «как вотчину», почти как свою квартиру, Лукашенко и ведёт себя соответственно, пытаясь играть как на экономических расхождениях ЕС и РФ, так и политических, дабы два монстра его не раздавили бы».

«Давление на Беларусь со стороны Запада ничуть не слабее давления со стороны России. И если у Запада есть интерес «перекупить» Синеокую, то у России интерес её вообще «выкупить в собственность». Поэтому в ближней перспективе, с учётом всего того, что происходит в мироустройстве (изменение нефтяных и энергетических потоков, миграция, глобальные политические изменения), стоит ожидать некоего «похолодания» во взаимоотношениях с Россией: Европа из-за своих проблем и смены «куратора» отчаянно ищет союзников, и одним из них, естественно, может стать и Беларусь. А Бацька не дурак, чтобы не воспользоваться этой ситуацией, одновременно выравнивая баланс в «перевесе» вмешательства России в белорусские дела. Однако нынешняя ситуация — хардкоровая», — отметил Шмидт.

«И, как итог: данная ситуация с журналистами является закономерной. Лес рубят — щепки летят. Увы. Печально, что ребята оказались этими щепками. Но журналист мало чем отличается от военного», — заключил Шмидт.