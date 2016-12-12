Ставрополь, 12 декабря, 2016, 22:55 — ИА Регнум.



Виктория Ивановская ИА REGNUM Сквер возле здания правительства Ставропольского края с видом на историческое здание краеведческого музея

Экс-глава города Невинномысска Ставропольского края Василий Шестак назначен полномочным представителем главы края в муниципальном образовании. Таким образом, в крае продолжаются ротации глав муниципалитетов, которые начались после масштабных выборов 18 сентября 2016 года.

Василий Шестак будет курировать Ипатовский, Труновский, Красногвардейский, Новоалександровский и Изобильненский районы Ставрополья. Он сменит на этом посту Николая Губского. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Владимиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Сам Василий Шестак ранее занимал пост главы администрации города Невинномысска. Его в этой должности сменил Михаил Миненков, переместившийся с поста главы Михайловска.

Напомним, представитель Губернатора Ставропольского края представляет интересы главы края в отношениях с территориальными органами власти федерального, краевого и муниципального уровня на курируемой территории. Они обязаны повышать эффективность деятельности органов власти, проводить приемы граждан и встречи с населением, участвовать в кадровой политике.

Это своего рода обратная связь населения с губернатором. Прежде всего, институт полпредов создавался в 2013 году для оперативного решения самых неотложных проблем.

Всего полпредов в крае семь. Ранее они занимали посты в правительстве или возглавляли муниципалитеты.

Напомним, с осени 2016 года в Ставропольском крае проходят масштабные ротации глав муниципалитетов. Многие из них уходят досрочно и перемещаются на новые посты в другие муниципалитеты.

В конце октября экс-глава администрации Михайловска Ставропольского края Михаил Миненков досрочно сложил свои полномочия. 16 ноября он был избран главой Невинномысска. В Михайловске его сменил Игорь Серов, который пришел на этот пост с должности главы администрации Октябрьского района Ставрополя.

Досрочно сложил с себя полномочия главы города Лермонтова Игорь Зенов. 21 ноября досрочно ушла в отставку глава Железноводска Вера Мельникова.

Эксперты считают, что ротации в муниципалитетах края могут быть попыткой губернатора решить проблему повышения эффективности управления муниципальными образованиями на фоне роста социального недовольства.

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