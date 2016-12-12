София, 12 декабря, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Среди пострадавших в результате схода с рельсов цистерн с пропан-бутаном на северо-востоке Болгарии есть двое граждан России, один из них находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил журналистам генеральный консул России в Варне Сергей Лукьянчук, передает Болгарское национальное радио.

Товарный состав

По его словам, пострадавшие — уроженцы Белгородской области Гаяне Маркова 1963 года рождения и её сын Георгий Марков 1988 года рождения.

По информации российского консульства, состояние женщины оценивается как стабильное, а её сын получил тяжёлую травму, представляющую пасность для жизни. В настоящее время он находится без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Уточняется, что оба пострадавших имеют двойное гражданство и постоянно проживают в селе Хитрино Шуменской области Болгарии.

Как передавало ИА REGNUM, утром 10 декабря на железнодорожной станции Хитрино в районе болгарского города Шумен сошёл с рельсов товарный поезд, перевозивший цистерны со сжиженным газом, произошёл мощный взрыв. В результате аварии погибли семь человек, ещё 29 получили ожоги и ранения различной степени тяжести. Разрушено и повреждено около 50 жилых домов и административных зданий.

В понедельник, 12 декабря, в Болгарии объявлен национальный траур в память о погибших.