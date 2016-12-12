Алеппо, Сирия, 12 декабря, 2016, 22:51 — ИА Регнум. Восточная часть сирийского города Алеппо полностью освобождена от боевиков и перешла под контроль правительственных сил. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает ливанское агентство «Либанкол».

reibai Цитадель Алеппо

Сообщается, что сирийские правительственные силы выбили оставшиеся вооруженные группировки из последнего оплота террористов в квартале Фирдоус. Таким образом, восточная часть Алеппо находится под полным контролем правительственных сил.

По данным агентства, весть об освобождении города от бандформирований вызвала народное ликование.

Толпы людей вышли на улицы в западной части города и приветствуют сирийскую армию

Вместе с тем весть об освобождении многострадального Алеппо несколько омрачена потерей Пальмиры, которая была освобождена в марте этого года при поддержке российских войск.

Американская коалиция приостановила бои в районе Ракки и иракского Мосула. Это позволило боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросить в район Пальмиры крупные силы — более пяти тысяч бойцов.

Боевики, не считаясь с потерями, пошли на штурм Пальмиры. И хотя два раза штурм удалось отбить при поддержке ВКС РФ, на третий раз они закрепились на окраинах города. Это помешало ВКС РФ провести бомбардировку их позиций. В итоге под давлением превосходящих сил боевиков сирийские правительственные силы покинули Пальмиру, уведя с собой 80% мирного населения.