Вашингтон, 12 декабря, 2016, 22:46 — ИА Регнум. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что поддерживает усилие комитета по разведке Палаты представителей по изучению кибер-угроз, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США, сообщает 12 декабря Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

При этом Райан подчеркнул, что такие усилия ни в коем случае не должны подставить под сомнение избрание Дональда Трампа президентом США.

«Любое иностранное вмешательство во внутренние дела нашей страны неприемлемы. Любое участие в этом России особенно проблематично», — заявил Райан.

Напомним, 9 декабря Пол Райан провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой натянутые отношения между политиками сменились прагматическим сотрудничеством.