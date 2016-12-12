Великий Новгород, 12 декабря, 2016, 22:37 — ИА Регнум. «У правительства области во главе с губернатором — однозначная позиция: бюджет города должен быть принят, других вариантов мы не рассматриваем», — заявила сегодня, 12 декабря, на публичных слушаниях по проекту бюджета Великого Новгорода на 2017 год первый вице-губернатор Вероника Минина. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в слушаниях в мэрии также приняли участие мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, вице-губернаторы Игорь Верходанов и Александр Тарасов, вице-спикеры Новгородской областной думы Ольга Борисова и Алексей Чурсинов, депутаты городской думы, общественники, жители города.

Novgorodmuseum.ru Новгородский детинец

И градоначальник, и руководитель комитета финансов города Елена Медеева отметили, что проект бюджета областного центра на 2017 год свёрстан, исходя из существующих на сегодняшний день межбюджетных отношений.

Елена Медеева отметила, что только на текущее содержание муниципальных учреждений по минимальным расчётам на 2017 год требуется 1,8 млрд рублей, в том числе 818 млн рублей — заработная плата, 279 млн рублей — коммунальные услуги, 273 млн рублей — благоустройство городских территорий и 197 млн рублей — обслуживание муниципального долга. Сумма долга города уже к концу этого года достигнет 1,8 млрд рублей при верхнем пределе в 1 млрд 860 млн рублей, а значит больше муниципалитет заимствовать не может. В структуре долга 91% — кредиты банков, бюджетных кредитов всего 9%.

В таких условиях бюджет города сформирован без дефицита. В нём, по словам Медеевой, не предусмотрены средства в полном объёме на исполнение судебных решений и предписаний контролирующих органов, на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях, на ремонт дворов и проездов, на погашение задолженности по газу, на выполнение природоохранных мероприятий. Мэрия также предлагает приостановить ряд социальных выплат — в частности, при одновременном рождении двух детей. Самыми объёмными в бюджете являются расходы на образование — с учётом субвенций из бюджета области, более 2,8 млрд рублей. При этом расходы на культуру запланированы всего в объёме 115,4 млн рублей.

На социальную политику планируется направить 1,2 млрд рублей. «Планируется сохранить практически все меры социальной поддержки, в том числе выплаты многодетным семьям на компенсацию коммунальных платежей, семьям при рождении первого ребёнка, гражданам при достижении 100-летнего возраста», — отметила председатель городского комитета финансов.

Выступавшие в ходе слушаний «искали виновных» в сложившейся ситуации. Общественница Анна Черепанова заявила, что к такой ситуации с городским бюджетом привела неправильная бюджетная политика правительства Новгородской области, а вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова назвала виновным мэра города Юрия Бобрышева.

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В ходе слушаний неоднократно звучали мнения о несправедливости существующих межбюджетных отношений в регионе, когда в бюджете областной столицы остаётся всего 15% собираемого в городе налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев заявил, что и Союз российских городов, где он является вице-президентом, и Союз городов Центра и Северо-Запада России (Бобрышев его возглавляет) подготовили обращения в Государственную думу, Совет Федерации и правительство РФ об изменении межбюджетных отношений. В частности, главы муниципалитетов просят оставлять в бюджетах городов 50% налога, уплачиваемого по упрощённой системе налогообложения (сейчас 100% этого налога поступает в бюджет субъектов РФ), а также часть налога на прибыль.

Первый заместитель губернатора Вероника Минина заявила, что систему межбюджетных отношений региональные власти менять не собираются, но отметила, что ряд статей бюджета области будут скорректированы после начала нового финансового года, и мэрия может рассчитывать на поддержку со стороны правительства области по решению наиболее проблемных вопросов — в частности, по погашению кредиторской задолженности муниципальных учреждений за газ. Она подчеркнула, что правительство региона рассматривает только один вариант развития событий: что бюджет Великого Новгорода будет принят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом чтении проект бюджета Великого Новгорода на 2017 год был отклонён большинством голосов депутатов городской думы. Повторно бюджет в первом чтении будет рассмотрен на внеочередном заседании думы города, назначенном на 16 декабря.