Вашингтон, 12 декабря, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Белый дом заявил, что поддерживает рассмотрение Конгрессом факта вмешательства русских хакеров в ход президентских выборов в США, сообщает 12 декабря Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари

«Мы, конечно, поддерживаем желание Конгресса рассмотреть это вопрос», — заявил Джош Эрнест, пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа со стороны Демократической партии последовали обвинения российских хакеров в участии в предвыборной гонке на стороне Трампа. Сам избранный президент отвергает подобные обвинения, называя их теорией заговора, подчеркивая, что никакого расследования не было бы, если результаты выборов были другими.