Ставрополь, 12 декабря, 2016, 22:07 — ИА Регнум.



Николай Сверчков. В метель. 1857

ГИБДД Ставропольского края просит жителей региона воздержаться от поездок на личном транспорте из-за ухудшения погодных условий. 13 декабря в крае ожидается резкая смена погоды.

Последние два дня в регионе лил дождь, таял снег при плюсовых температурах. Теперь в крае ожидается мокрый снег, резкое снижение температуры до минус 6 градусов днем, и до 15 градусов мороза ночью.

МЧС прогнозирует сильные осадки, туман, ночью порывы северо-западного ветра до 15 м/с, гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах гололедицу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Госавтоинспекция региона вновь обращается к участникам быть предельно аккуратными и соблюдать правила дорожного движения. Наледь и сильный ветер создадут сложности в пути, туман резко ограничивает видимость водителей.

Поездки надо будет планировать заранее, а лучше вообще отказаться от поездок на личном транспорте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

Непогода в Ставропольском крае уже не раз приводила в последнее время к ограничению движения на трассах края. Сложности возникали и у людей, лишившихся возможности передвигаться на общественном транспорте. Так, на трассе «Новоалександровск — станица Григорополисская» во время снегопада вводилось ограничение движения для всех видов транспорта.

Однако на автобусной остановке в Красногвардейском районе мать с ребенком ждали рейсового автобуса, чтобы добраться домой в город Новоалександровск. Они не знали, что движение ограничено и автобус не прибудет. Хорошо, что трассу непрерывно патрулировали наряды ДПС. Они забрали к себе замерзших мать и дочку и отвезли их домой, по пути напоив чаем.

С ухудшением погоды в крае увеличивается число автоаварий. Сегодня 12 декабря около 13:00 на 8 километре подъезда к городу Ставрополю водитель «Шеврале Лачетти» не выдержал безопасной дистанции до впереди идущего «КАМАЗа» и врезался в него. 30-летний водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Сильно поврежден автомобиль.

Водитель «КАМАЗа» не пострадал. В этот раз трассу не перекрывали.

Иная ситуация сложилась накануне на ремонтируемом мосту между Ставропольем и Калмыкией. Там в ночь на воскресенье опрокинулся КамАз.

Грузовик перекрыл мост и движение на нем пришлось закрыть. Сняли ограничения для транспорта по мосту только в 05:00 11 декабря.

Только за одни сутки 11 декабря 2016 года на дорогах края произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб, сообщили в краевом ГИБДД.