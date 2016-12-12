Саранск, 12 декабря, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Сотрудники центра нанотехнологий и наноматериалов Мордовии разработали линию экологически безопасных препаратов, обеспечивающих безразборную очистку отопительных систем от загрязнений и коррозий. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Трубы отопления

До недавнего времени классическим методом борьбы с загрязнением технологического оборудования являлась химическая очистка. Как правило, она подразумевает экологическую опасность, остановку и демонтаж оборудования. Технический директор проекта Олег Климов нашел безопасное решение проблемы коммунальщиков. Помог механизм «нанодетонации» — это метод, который создает специальные условия, приводящие к цепным циклическим химическим реакциям. В результате зона загрязнения подвергается гидроударной нагрузке, за счет чего и удаляются ржавчина и грязь.

Препараты прошли испытания на отопительных системах школ Магнитогорска и промышленном оборудовании завода «Резинотехника» Саранска. В компании продолжается серия научных разработок по улучшению препаратов. В ходе испытаний синтезированных реагентов создано средство-ингибитор, всего пол грамма этого вещества в системе подогрева или транспортировки воды, позволят избавиться от образования накипи.