Тбилиси, 12 декабря, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Кто купит 25% магистрального газопровода «Север — Юг», по которому газ из России поставляется в Армению? Этим вопросом задалась грузинская газета «Резонанси», по информации которой, основной выбор властям Грузии придется делать между российским «Газпромом» и азербайджанской государственной компанией SOCAR.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Анонсированный премьером Георгием Квирикашвили план продажи 25% Корпорации нефти и газа вызвал большое волнение в Армении, где уже две недели не стихают страсти. Причина в том, что эта корпорация владеет тем магистральным газопроводом, по которому российский газ через Грузию подается в Армению, а его реальные покупатели — только две компании: российский «Газпром» и азербайджанский SOCAR, и именно из-за интереса SOCAR в Ереване возникла большая паника. С другой стороны, приобретение этих 25% «Газпромом» неприемлемо для части грузинских экспертов», — пишет автор.

В перспективе приобретения части активов Корпорации нефти и газа Грузии компанией SOCAR ничего опасного для Армении не видит грузинский эксперт Гия Хухашвили, который в интервью «Резонанси» пояснил, что продажа 25% не даст азербайджанской компании функций контроля. «Даже при желании азербайджанской стороны она не сможет действовать так, чтобы нарушить интересы армянской стороны. SOCAR, хотя и является азербайджанской компанией, это международная организация, которая бережет свою репутацию. Она работает в рамках международных обязательств, а эти обязательства сами по себе предусматривают, что поставка по такой жизненной инфраструктуре должна быть бесперебойной даже в случае войны между сторонами», — отметил Хухашвили. Со своей стороны он заверил армянскую сторону, что Грузия свои обязательства будет выполнять всегда.

Об опасности «Газпрома» для Грузии заявил изданию другой грузинский эксперт Торнике Шарашенидзе, который назвал российскую компанию опасным партнером и проблемой мирового масштаба и пригрозил правительству серьезным протестом, если то решится продать активы именно ей. «То, что происходит в армянских СМИ, — истерия, и ничего более. Не думаю, что эта сделка испортит отношения с Ереваном. «Газпром» — проблема мирового масштаба, а SOCAR ни для кого проблемой не является. Понятно, что у Армении проблема с Азербайджаном, но нам-то что делать? Тема «Газпрома» для нас тяжелая. Это плохой и опасный партнер, это признает весь мир, так зачем нам проводить эксперименты над собой?!» — заявил Шарашенидзе.

Если в продаже 25% компании SOCAR грузинские эксперты никаких проблем не видят, то в перспективе приобретения этих же 25% «Газпромом» усматривают достаточно серьезную угрозу и поясняют, что эти 25% дадут «Газпрому» возможность серьезного влияния.

Опасения Армении и грузинских экспертов не разделяют в правящей партии «Грузинская мечта», представитель которой Реваз Арвеладзе в беседе с автором статьи пояснил, что ни в случае продажи активов «Газпрому», ни в случае их приобретения компанией SOCAR ни для Армении, ни для Грузии никакой опасности не возникнет, так как владельцем остальных 75% активов Корпорации нефти и газа останется Грузия. По его словам, определяющим в этом вопросе будет экономический фактор, так как объявлен открытый тендер, и чей вариант окажется более приемлемым, тот претендент и победит. Представитель правящей партии не исключил, что победа в этом тендере может быть присуждена «Газпрому».