Краснодар, 13 декабря, 2016, 00:44 — ИА Регнум. Недавно официально вступивший в должность мэра Краснодара Евгений Первышов продолжает курс на сокращение бюджетных расходов. Теперь поставлена новая задача — затраты на содержание аппарата администрации, аренду помещений, а также служебный транспорт должны снизится не менее чем на 15%. Об этом глава города заявил на последнем совещании в горадминистрации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 13 декабря.

Леонид Соломаткин. Губернаторша, входящая в церковь (фрагмент). 1864

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В мэрии Краснодара станет меньше чиновников

Так, на сегодня, по информации заместителя главы города Сергея Васина, установленные нормативы по метражу рабочего места для одного сотрудника (не более 6,5 кв. метра) в снимаемых в аренду помещениях превышены в нескольких структурных подразделениях администрации. По поручению главы, эти договоры аренды будут проанализированы в кратчайшие сроки и максимально сокращены.

«Нужно пройти по всем помещениям, посмотреть и решить, что действительно необходимо и оставить только это. Причем сделать это до заключения договоров на 2017 год, чтобы с января мы уже не переплачивали», — отметил Евгений Первышов.

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Сокращенные ставки двух заместителей мэра так и останутся в прошлом, новые вводиться не будут. Это уже позволит со следующего года сократить расходы на содержание аппарата главы города на 7 млн рублей. На сегодняшний день в среднем каждый заммэра обходится бюджету в 3,5 млн рублей. В этой сумме учтены и все сопутствующие расходы (содержание приемной, служебного автомобиля, зарплаты самого заместителя, сотрудников приемной и водителя).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября тогда еще исполняющий обязанности главы Краснодара Евгений Первышов объявил о сокращении в структуре аппарата должности первого заместителя, которую занимал Александр Михеев и курировал департамент финансов, департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей, управление торговли и бытового обслуживания населения, управление сельского хозяйства, управление цен и тарифов, управление закупок. Также была ликвидирована должность заместителя, курировавшего управление по взаимодействию с правоохранительными органами и управление по делам казачества и военнослужащих. Ее занимал Иван Репетенко. Из функции перераспределили между действующими вице-мэрами.