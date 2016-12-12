Лондон, 12 декабря, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Полиция заявила, что арестовала шестерых человек в антитеррористическом рейде в центральной Англии и в Лондоне, сообщает 12 декабря Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хочешь?

Детективы задержали четырех человек в Дерби, одного в Бертоне-на-Тренте, что в центральной Англии, еще одна женщина была задержана в Лондоне. Все они подозреваются в подготовках террористических актов на территории королевства.

Полиция прямо заявила, что аресты связаны с угрозой «международного терроризма».

«Мы просим людей сохранять бдительность, но при этом спокойствие», — говорится в заявлении северо-восточного контртеррористического подразделения.

Пятеро мужчин и одна женщина в возрасте от 22 до 36 лет находятся в отделении полиции, где будут допрошены в течении 48-часов, после этого их должны либо освободить, либо продлить срок ареста.

Напомним, Британия находится на втором уровне террористической угрозы, что означает весьма вероятное нападение террористов.