Москва, 12 декабря, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Минтруд накануне Нового года напоминает регионам о запрете подарков для чиновников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, об этом сообщил замглавы министерства Алексей Черкасов на семинаре в Госдуме.

Lindsey B Новогодние подарки

«В преддверии новогодних праздников министерство продолжает традиционно направлять так называемые «письма счастья»… в регионы о запрете получения подарков», — сказал Черкасов.

Министерство напоминает, что «подарки, получаемые госслужащим, не являются его собственностью, они являются федеральной собственностью, собственностью субъекта РФ или муниципальной собственностью». «Их можно приобрести только в порядке выкупа», — отметил замминистра.

При этом Черкасов сообщил, что Минтруд готовит методические рекомендации совместно с Минфином, Гохраном, Госимуществом — на практике возникает много вопросов, как ставить на баланс подарки, как их оценивать.

Отметим, что чиновник подарки стоимостью до 3 тыс. рублей может оставить у себя, однако если возникнет желание сохранить на память более дорогой презент — его придется выкупать.