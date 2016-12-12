Ленинградская область, 12 декабря, 2016, 20:45 — ИА Регнум. В отношении сотрудников органов внутренних дел возбудили уголовное дело по факту избиения мигранта в посёлке Бугры Всеволожского района Ленинградской области. В настоящее время идут допросы подозреваемых. Об этом сегодня, 12 декабря, ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, применением специальных средств).

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

7 декабря из многоэтажного дома в поселке Бугры в Токсовскую районную больницу был доставлен мужчина с множественными телесными повреждениями головы и тела. Установлено, что эти повреждения потерпевшему нанесли сотрудники органов внутренних дел.

Пострадавший мигрант был задержан 7 декабря в ходе плановой проверки на стройплощадке дома на Воронцовском бульваре в поселке Мурино под Петербургом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР.

«В рейде участвовало 18 полицейских, до утра они все будут допрошены. Также потерпевший должен опознать лиц, совершивших эти действия. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными ушибами головы — он получил закрытую черепно-мозговую травму», — отметили в пресс-службе ведомства.

Днем 12 декабря следователями СКР совместно с сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти были проведены обыски по месту работы подозреваемых, устанавливаются лица, совершившие преступление. Идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.