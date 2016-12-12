Ставрополь, 12 декабря, 2016, 20:12 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Идет экзамен

В Ставропольском крае 10,4 тыс. школьников написали итоговое сочинение по русскому языку и литературе, которое является допуском ко сдаче ЕГЭ. Итоги сочинения станут известны до конца 2016 года.

Итоговое сочинение вернули в России через пять лет после его отмены, после того, как стало понятно, что ЕГЭ не дает полной картины о кругозоре учащегося и умении им выражать свои мысли.

В Ставропольском крае за написанием сочинения следили общественные наблюдатели. Они присутствовали в 30 школах. Пропуск был по паспортам, при себе нельзя иметь мобильные телефоны и другую технику.

Темы сочинения были озвучены за 15 минут до начала письменного экзамена, сообщила на совещании в региональном правительстве вице-премьер края Ирина Кувалдина.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона, учащимся предстояло выбрать одну из тем: «Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?», «Какой поступок можно назвать бесчестным?», «Согласны ли вы с утверждением Э.М.Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать»?», «Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок?», «Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах?».

К ЕГЭ допустят тех, кто получит за сочинение «зачёт». Отметим, что тем, кто не справился с заданием, будет дана возможность написать заново. Для этого определены два срока в феврале и мае 2017 года.

Уже до конца 2016 года станут известны результаты написания сочинения выпускниками. Учителя оценят соответствие сочинения теме, композицию, логику рассуждения, грамотность, аргументацию учащегося и использование литературного материала в тексте.

Напомним, обязательные письменные сочинения были отменены в выпускных классах пять лет назад. Они были заменены сдачей ЕГЭ. Эксперты забили тревогу, что единый госэкзамен не раскрывает полной картины о знаниях и кругозоре учения. В сочинениях ученик демонстрирует свою способность мыслить, анализировать и обосновывать свою точку зрения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году глава Рособрнадзора озвучил в Ставрополе, что сочинения для выпускников 2017 года снова станут обязательными. К ЕГЭ может быть допущен только тот выпускник, который успешно прошел испытание сочинением.

Отметим также, что итоговое сочинение абитуриенты смогут приложить к документам при поступлении в вуз.