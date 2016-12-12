Санкт-Петербург, 12 декабря, 2016, 20:32 — ИА Регнум. 10 декабря 2016 года в Петербурге в Восточно-Европейском Институте Психоанализа состоялась конференция «Современный взгляд на проблематику депрессии». Конференцию совместно подготовили и провели ВЕИП и Проект NewWay — объединенная группа студентов и выпускников ВЕИП.

Группа NewWay соцсети vk.com Плакат конференции «Современный взгляд на проблематику депрессии»

Конференция собрала более 100 участников: действующих психоаналитиков, психиатров и психологов, а также студентов, магистрантов и аспирантов нескольких вузов Петербурга. Те, кто не смог участвовать очно, присоединялись к конференции через Интернет — отдел инновационных технологий ВЕИП вёл онлайн трансляцию мероприятия.

Открыл конференцию Михаил Решетников, ректор ВЕИП, Председатель общероссийского совета по психотерапии и консультированию, Президент РНО ЕКПП, член Всемирного Совета по психотерапии.

Директор Центра группового, парного и семейного консультирования «TheSun» Николай Медведев в докладе «Проблематика психотерапии депрессий у пограничных клиентов» рассказал об особенностях терапии этой категории пациентов, необходимости сочетания психотерапии и психофармакологии.

Группа NewWay соцсети vk.com Николай Медведев

О высокой скорости изменений современного мира и в силу этого его непредсказуемости и стрессогенности в докладе «Управление стрессом в организационном контексте: возможности фасилитации» рассказал кандидат политических наук Роман Боярков.

Сотрудник ВЕИП психоаналитик Дмитрий Третьяков в докладе «Пропаганда депрессии» связал проблемы современного общества и депрессию.

Анна Хахалова — преподаватель ВЕИП, аспирант Института философии СПбГУ в докладе «Пустые вещи депрессивного» основывалась на том, что сборка человека происходит через вещи.

Ян Федоров, доцент, к.м.н., заведующий дневным стационаром №1 СПб ГБУЗ ГПНДС7, преподаватель кафедры медицинской пропедевтики ВЕИП выступил с докладом «Психоаналитические и психиатрические параллели понимания и терапии депрессий», в котором рассмотрел особенности работы с депрессивными пациентами и трудности терапевта, возникающие в процессе терапии. Отдельно остановился на опасности суицида при депрессии.

Известный психоаналитик Дмитрий Ольшанский доклад «100 лет меланхолии» посвятил 100 — летию выхода в свет работы З. Фрейда «Печаль и меланхолия» и разграничению понятий «депрессия» и «меланхолия».

Группа NewWay соцсети vk.com Дмитрий Ольшанский

Психоаналитик Центра психоанализа ВЕИП Евгения Гайдученко в докладе «Депрессия и магия поцелуя» затронула некоторые аспекты психоаналитической терапии депрессивных пациентов.

Свои доклады на конференции представили и магистранты ВЕИП. Магистрант 2 курса ВЕИП Алексей Головенков в докладе «Функция аффекта печали при депрессии» основывался на работе З. Фрейда «Печаль и меланхолия» и книге Эндрю Соломона «Демонполуденный [Анатомия депрессии]».

Илья Краскин магистрант 2 курса ВЕИП выступил с докладом на актуальнейшую в начале 21 века тему «Депрессия в эпоху масс-медиа». В информационном обществе человек сам становится информационным потоком. Теория экзогенной депрессии основывается на положении «человек может быть сделан только из того, что ему говорят».

Магистрант 2 курса ВЕИП Александр Воробьев в докладе"Влияние игрового опыта MMORPG на проживание состояния депрессии"ссылался на Теорию привязанности и понимание игры как тренажера жизни.

Магистрант 1 курса ВЕИП Виктор Карма своё выступление посвятил психологическим проблемам студентов, представив доклад «Депрессия и студенческие психологические центры».

Студент 4 курса ВЕИП Дмитрий Ремезов в докладе «Депрессия: социально-психологический подход» основывался на Теории научения Альберта Бандуры и Теории когнитивного диссонанса Леона Фестингера. Оживлённую дискуссию среди участников конференции вызвал эксперимент, проведенный американским этологом Джоном Би Кэлхуном («Вселенная — 25»), рассмотренный и прокомментированный в докладе.

Итоги конференции её участники подвели на заседании Круглого стола.