Курск, 15 февраля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Курской области 15 февраля зарегистрировано 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 28 тыс. 817 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 25 тыс. 518 пациентов, в том числе 126 — за последние сутки. Скончались 418 человек.