Оренбург, 12 декабря, 2016, 19:59 — ИА Регнум. В России сроки сдачи перинатальных центров переносить не будут. Об этом на селекторном совещании в Оренбурге заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заместитель губернатора Смоленской области Оксана Лобода в ходе совещания признала, что регион отстаёт от графика на 17 месяцев. Но она отметила, что график уже скорректирован, и в установленные сроки, в октябре 2017 года, область обязуется ввести перинатальный центр.

В свою очередь, Медведев заявил ей и представителям других регионов, в которых есть проблемы со сроками, что данный перенос «носит уже финальный характер». «Больше мы ничего переносить не будем», — отметил председатель правительства России.

«Хочу, чтобы все губернаторы лично этим вопросом занимались. Деньги на эту программу выделены очень немаленькие, надо всё сделать. Тем более это касается жизни и здоровья наших граждан. Мы с вами понимаем, насколько важным является строительство перинатальных центров в каждом регионе нашей страны. Если в сроки не уложитесь, придётся деньги забрать», — сказал Дмитрий Медведев.