Афины , 12 декабря, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Греческая и британская полиция заявили, что они разоблачили криминальную сеть, занимающуюся распространением поддельных документов для сотен нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Великобританию и страны Северной Европы, сообщает 12 декабря Reuters.

Alberto Cabrera Отпечаток пальца

Преступная группировка продала свыше тысячи паспортов и иных документов, украденных или утерянных в Испании в течении последних шести месяцев.

Полиция напала на след банды на прошлой неделе, в результате было арестовано 24 подозреваемых в Греции и девять в Великобритании.

Один из подозреваемых, проживающий в Барселоне, 28-летний алжирец, по-видимому находится в связях с боевиками, находящимися под надзором полиции.

«Это удар по организованной преступности», — заявил Кристос Папазафирис, начальник управления безопасности греческой полиции, описывая операцию, которая привела к поимке преступников, что стало возможно благодаря плотному контакту между британскими и греческими службами.

Выступая на пресс-конференции, Крис Хогбен, представитель Национального агентства по борьбе с преступностью, рассказал, что преступная сеть предоставляла документы «сотням иранских граждан», стремящихся достигнуть Великобритании, через Турцию, Грецию и другие страны.

Напомним, более одного миллиона беженцев и мигрантов проникли на территорию ЕС, через Грецию с 2015 года. В настоящий момент десятки тысяч находятся в специальных лагерях для мигрантов по всей стране.