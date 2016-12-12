Ленинградская область, 12 декабря, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Лавка сувениров, изготовленных людьми с ограниченными возможностями здоровья, открылась сегодня, 12 декабря, в здании правительства Ленинградской области на Суворовском проспекте Санкт-Петербурга. В перспективе — создание целой сети сувенирных магазинов под названием «Отличные товары». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали организаторы сувенирной лавки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

В ходе реализации этого проекта жители Ленобласти с инвалидностью и ограниченными физическими возможностями получат новые рабочие места и займутся творчеством.

В «Сувенирной лавке» представлены художественные изделия ручной работы, выполненные воспитанниками Мультицентра социальной трудовой интеграции Ленинградской области. В разработке линейки продукции принимали участие ремесленники и дизайнеры региона. Основная цель проекта — возрождение культурного и исторического наследия и традиций малых народов Ленинградской области руками инвалидов.

Не менее важной задачей проекта является то, что он поможет гражданам с ограниченными возможностями здоровья в трудоустройстве. «Сувенирная лавка» — это старт для создания сети сувенирных магазинов под названием «Отличные товары». Название указывает не только на качество продукции, но и на то, что она сделана руками особых людей. Организаторы планируют в ближайшее время открыть торговые точки «Отличные товары» в крупной сети гипермаркетов и салонах сотовой связи.

«Открывая эту площадку «Отличных товаров», мы делаем шаг к возрождению традиций ремесленников, а также реализуем одно из гарантированных Конституцией России прав граждан, в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья, — право на труд. Средства, вырученные от продажи товаров, будут направлены на заработную плату авторов работ, на оплату расходных материалов и дальнейшее обучение мастеров с инвалидностью» — рассказала руководитель Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.