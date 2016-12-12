Ты причина всего — ФОТОВЫСТАВКА
Санкт-Петербург, 12 декабря, 2016, 20:42 — ИА Регнум.
Анна Коваль
«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку»
И. Бродский
Или все-таки выйти из комнаты? Выйти за рамки обыденного и привычного?
Прогуляться по лесу босиком, чувствуя покалывание елочных иголок кожей ступней.
Ветер с залива взъерошит волосы. Побежать по берегу распугивая чаек. Кто-то
обернется и покрутит пальцем у виска. Ну и пусть! Ведь прав тот, кто счастлив.
Выходи из комнаты, живи, совершай ошибки.
Анна Коваль