Санкт-Петербург, 12 декабря, 2016, 20:42 — ИА Регнум.



Анна Коваль

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку»

И. Бродский

Или все-таки выйти из комнаты? Выйти за рамки обыденного и привычного?

Прогуляться по лесу босиком, чувствуя покалывание елочных иголок кожей ступней.

Ветер с залива взъерошит волосы. Побежать по берегу распугивая чаек. Кто-то

обернется и покрутит пальцем у виска. Ну и пусть! Ведь прав тот, кто счастлив.

Выходи из комнаты, живи, совершай ошибки.