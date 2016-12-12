Оренбург, 12 декабря, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Областной перинатальный центр, введенный в строй в Оренбурге, позволит области снизить показатели младенческой и материнской смертности до европейского уровня, считает губернатор Оренбуржья Юрий Берг, о чем он и сказал в рамках селекторного совещания по вопросу охраны здоровья матери и ребенка в РоссийскойФедерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Рафаэль Санти. Портрет беременной женщины (Донна Гравида). 1505 — 1506

Напомним, что 12 декабря Оренбург посетила делегация выкопоставленных лиц во главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Глава правительства провел совещание с субъектами РФ. До этого состоялся визит в новый современный перинатальный центр. Он открыт в Оренбурге по программе строительствав регионах современных центров родовспоможения. По словам Юрия Берга, новое медучреждение позволит области снизить показатели младенческой и материнской смертности до европейского уровня.

«Правительство Российской Федерации задало регионам правильный вектор развития здравоохранения, что, в частности, подтверждают результаты нашей многоплановой работы. Так, по данным Росстата, в Оренбургской области отмечается снижение смертности по всем основным категориям заболеваний и снижение младенческой и материнской смертности. Идет процесс естественного прироста населения и увеличивается продолжительность жизни», — подчеркнул губернатор.

При поддержке правительства и Минздрава Российской Федерации в области создана трехуровневая система родовспоможения с четкой маршрутизацией пациенток. На западе и востоке Оренбургской области работают межрайонные перинатальные центры, повысившие доступность специализированной акушерской помощи при осложненной беременности и родах для жительниц этих территорий. Благодаря продуманной дислокации реанимобилей доставка новорожденных в перинатальные центры осуществляется в течение одного-двух часов из любой точки области. Укреплена материальная база областной службы родовспоможения. Капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием все родильные учреждения. На что Оренбургская область направила более 1 миллиарда рублей.

Программа родовых сертификатов позволила переоснастить родильные залы и использовать только одноразовый расходный материал. Федеральный пилотный проект дал возможность совершенствовать пренатальную диагностику врожденных пороков развития плода. Областная поддержка данного проекта составляет более 80 миллионов рублей ежегодно.

Благодаря государственно-частному партнерству более 600 миллионов рублей направлено на ремонт и оснащение медоборудованием учреждений здравоохранения и обновление автопарка скорой медицинской помощи.

В Оренбургской области развивается паллиативная помощь, внедряются современные методы медицинской реабилитации, растут объемы высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с Указами президента Российской Федерации.

В области создан уникальный круглогодичный оздоровительно-образовательный центр «Солнечная страна», где в течение года идет обучение и оздоровление детей, в том числе в смешанных потоках с участием детей с ограниченными возможностями. Это дает и оздоровительный и социализирующий эффект.

В апреле 2016 года в Оренбурге открылся Центр медико-социально-педагогической помощи детям, страдающим аутизмом.

Юрий Берг также отрапортовал о том, что правительством области введены дополнительные меры поддержки материнства и планомерно осуществляется пропаганда традиционных семейных ценностей. Учреждены выплаты регионального материнского капитала и ежемесячного пособия при рождении третьего и последующих детей. Увеличены единовременные выплаты при рождении двоих и более детей и пособия на детей в возрасте от полутора до трех лет.