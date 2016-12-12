Тирасполь, 12 декабря, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Новоизбранный глава Приднестровья Вадим Красносельский не намерен обсуждать с Молдавией статус Приднестровской Молдавской Республики. Об этом Красносельский заявил на первой после президентских выборов пресс-конференции в Тирасполе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vkrasnoselsky.ru Вадим Красносельский

По словам Красносельского, выстраивание добрососедских отношений с Молдавией и Украиной — одна из важнейших задач, и он готов обсуждать с соседями вопросы экономического, гуманитарного, культурного характера. Но политический статус ПМР обсуждению не подлежит.

Президент ПМР добавил, что «не испытывает эйфории» в связи с недавним избранием президентом Молдавии Игоря Додона. Красносельский напомнил, что Молдавия — парламентская республика, где полномочия президента чисто символические, а возможная перспектива роспуска парламента — это «верный путь к гражданскому противостоянию».

Важной целью нового руководства ПМР президент назвал укрепление связей с Россией, особенно в экономическом направлении. «Мы не нахлебники и должны быть интересны России, которая нас поддерживает. Нам есть что ей предложить», — сказал Красносельский.

Он сообщил, что намерен выстраивать отношения как с федеральным центром, так и с российскими регионами, а один из первых официальных визитов планирует совершить в Москву.