Кишинёв, 12 декабря, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Избранный президент Молдавии Игорь Додон поздравил избранного президента Приднестровья Вадима Красносельского с победой на выборах и предложил ему провести в ближайшие недели встречу в Тирасполе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон выразил мнение, что это может открыть «новую страницу» в отношениях между Молдавией и ПМР.

Kate Bum «Добро пожаловать в Тирасполь»

«У нас накопилось немало тем для обсуждения. Я верю, что совместными усилиями нам удастся сдвинуть процесс приднестровского урегулирования с мертвой точки», — добавил Додон.

Напомним, Игорь Додон ранее выступал за урегулирование молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации. В свою очередь Красносельский не раз заявлял, что не намерен отступать от курса на независимость ПМР.