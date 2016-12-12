Ленинградская область, 12 декабря, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Правительство Ленинградской области составляет списки детей, чьи родители проживают на территории региона без регистрации. Таким образом выявляются семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в помощи. Об этом сегодня, 12 декабря, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

Взяться за мониторинг таких семей областные власти вынудила смерть четырехлетнего мальчика в машине скорой помощи по дороге в больницу в Ломоносовском районе 26 ноября. В областном правительстве отметили, что это был единственный подобный случай. Но чтобы такое не повторялось впредь, власти решили предпринять меры.

«Наша задача — обеспечить всех детей, находящихся на территории региона, медицинскими, социальными, образовательными услугами. А это значит — убедить максимальное число родителей оформить временную или постоянную регистрацию. Даже если семья проживает в стесненных условиях, фактическое проживание можно зарегистрировать через суд, после чего семья может стать получателем социальной поддержки от региона. Другого механизма пока нет, и на первом этапе важно понять — скольким детям может понадобиться помощь», — рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

В правительстве области отмечают, что отсутствие регистрации детей по месту фактического местонахождения создает предпосылки для нарушения прав несовершеннолетних на образование, медицинское и социальное обслуживание.

До настоящего времени органы опеки проверяли семьи без регистрации, чьи дети появились на свет в роддомах, а новое распоряжение областного правительства позволит мониторить и школы. «Если семья благополучная и нуждается в помощи, сможем засечь это через роддома и школы. Будет оказана консультационная помощь, чтобы получили временную регистрацию и медицинскую помощь в поликлиниках, а также смогли обратиться за выплатой пособий (например, по многодетности, на одежду и на питание в школе) — уже будет легче», — пояснили в пресс-службе областного правительства.

Там также уточнили, что семья погибшего в «скорой» мальчика была благополучной, родители работали, но жили в тяжёлых условиях (в вагончике). Органы опеки Ломоносовского района собрали для них вещи, одежду, игрушки и питание. Также им был предложен вариант получения временной регистрации через суд, чтобы они смогли претендовать на все выплаты и соцуслуги.