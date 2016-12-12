Минск, 12 декабря, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Снижение ВВП Белоруссии по итогам 2016 года составит 2,7%, в 2017 году — 0,9%. Небольшой рост экономики страны начнётся лишь в 2018 году — увеличение ВВП составит 1,1% по сравнению с 2017 годом. Такие оценки приводятся в новом экономическом обзоре Всемирного банка, представленном в понедельник, 12 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Экономист ВБ Кирилл Гайдук в комментарии к обзору отмечает, что в предстоящем году ожидается замедление спада в белорусской экономике. Сокращение реальных доходов населения и рост безработицы при этом продолжатся, но меньшими темпами.

Подчёркивается, что сценарий ВБ рассчитан с учётом предполагаемого восстановления объёмов поставок нефти и газа из России.

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Условием начала восстановления экономики Белоруссии в 2018 году называется улучшение ситуации с экспортом. По мнению аналитиков Всемирного банка, положительно на ситуации в республике скажется реанимация рынков основных торговых партнёров Минска.

Для оздоровления экономики ВБ также рекомендует Белоруссии провести реформы, направленные на повышение конкурентоспособности и производительности предприятий реального сектора, осуществить реструктуризацию предприятий с ликвидацией наименее эффективных из них.

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За последние 25 лет Всемирный банк предоставил Белоруссии $1,7 млрд кредитных ресурсов, а также выделил $28 млн грантов на различные программы, в том числе с участием организаций гражданского общества. На сегодняшний день в инвестиционном портфеле ВБ — девять проектов в республике на общую сумму около $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, перспективы 2016 года в Белоруссии были вполне предсказуемы, тем не менее Александр Лукашенко в 2015 году утвердил далёкий от реальности прогноз, предусматривающий годовой рост ВВП «не менее чем на 0,3%». План был досрочно провален, как и предыдущие годовые прогнозы и план на минувшую пятилетку 2011−2015 годов.

Подписанный Лукашенко в октябре указ о задачах социально-экономического развития республики на 2017 год предусматривает рост ВВП в предстоящем году на 1,7% и снижение инфляции до уровня, не превышающего 9%. Также намечен рост производительности труда на 1,8%, реальной заработной платы — на 1,5%, реальных располагаемых денежных доходов населения — 101,3%.

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