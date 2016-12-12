Рига, 12 декабря, 2016, 19:07 — ИА Регнум. В 2016 году в водах других стран Европейского союза латвийские пограничники спасли более 150 оказавшихся в воде нелегалов из третьих стран, а также сопроводили до берега плавсредства с 1994 беженцами, свидетельствует информация Государственной пограничной охраны Латвии, сообщает LETA.

Крик о помощи

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сотрудники погранохраны участвуют в оказании помощи странам ЕС, которые столкнулись с кризисом нелегальной миграции. Более 200 латвийских пограничников каждый год в Греции, Италии, Болгарии, Румынии и других странах ЕС помогают предотвратить наплыв беженцев-нелегалов.