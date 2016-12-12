Казань, 12 декабря, 2016, 18:50 — ИА Регнум. «Фэшн-фотографы, работающие, как правило, с топ-моделями, сделали свою работу бесплатно для нас. Мы обратились к ним, чтобы показать героев, так как чаще понятие «ветеран» в нашей стране имеет перекос — представляется дедушка с орденами, но это понятие намного шире», — передает ТАСС слова директора фонда «Память поколений» Катерины Кругловой.

Владимир Костецкий. Возвращение. 1947

По ее мнению, увидеть выставку нужно подрастающему поколению. «Если мы не будем говорить детям о том, кто живет с ними рядом, через несколько лет нам им нечего будет предъявить, нужно рассказать, что разные герои существуют», — отметила Катерина Круглова.

Как сообщили на пресс-конференции по поводу открытия выставки помощник главы Татарстана Лейла Фазлеева, на сегодня в республике проживает лишь один герой Советского союза и три героя РФ.

«Один из героев РФ принимал участие в данном проекте. Важно, что истории героев были доступны жителям Татарстана. Поэтому выставка под открытым небом особенно удачна», — сказала Лейла Фазлеева.

В свою очередь помощник главы Татарстана Наталья Фишман заметила, что это первая выставка, которая организована «в общественном пространстве».

«Под нее отдельно сделали стенды. Это возможность наполнить смыслом повседневность наших жителей», — подчеркнула Наталья Фишман.

Фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» одновременно проходит в Москве и Иркутске и продлится до 9 января. Посетителям предложены 33 работы, в которых фотографы представили свое видение героев России — ветеранов различных войн и общественных деятелей.

В работе над экспозицией приняли участие российский военный и политический деятель Валерий Востротин, ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе, паралимпиец Вадим Селюкин, ветеран боевых действий в Афганистане, паралимпиец Танаткан Букин, командир группы отряда специального назначения Внутренних войск МВД РФ Алексей Фомин, исследователь Арктики и Антарктики, российский ученый-океанолог Артур Чилингаров, ветераны боевых действий и Герои России, получившие высшую награду Российской Федерации и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичная выставка открылась 9 декабря в Москве в Парке Победы на Поклонной горе. Открытие выставки было приурочено ко Дню Героев России.

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