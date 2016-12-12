Тирасполь, 12 декабря, 2016, 18:48 — ИА Регнум. ЦИК Приднестровья официально объявил о победе Вадима Красносельского на выборах президента Приднестровской Молдавской Республики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Красносельскому вручено удостоверение избранного президента Приднестровья.

Vspmr.org Вадим Красносельский

Как сообщила на пресс-конференции в Тирасполе председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая, за Красносельского проголосовали 62,3% избирателей, что составляет 157 410 голосов. За действующего президента Евгения Шевчука проголосовали 69 179 приднестровцев (27,38%).

Лидер коммунистов Олег Хоржан получил 3,17% голосов, экс-глава Конституционного суда Владимир Григорьев — 0,67%, безработная тираспольчанка Ирина Василакий — 0,6%, прокурор ПМР Александр Дели — 0,55%. Против всех проголосовали 3,4% участников выборов.

Итоговая явка на выборах президента ПМР составила 60,1%. Мониторинг выборов вели около 100 наблюдателей из стран ближнего и дальнего зарубежья. По мнению международных наблюдателей, выборы прошли в полном соответствии с международными стандартами, без существенных нарушений, в атмосфере свободного формирования избирателями своей политической воли.