Рига, 12 декабря, 2016, 18:46 — ИА Регнум. 12−13 декабря с рабочим визитом в Калужской области находится делегация Латвийской Республики во главе с чрезвычайным и полномочным послом Латвии в России Астрой Курме, сообщает портал Lsm.lv.

Vest-news.ru Делегация Латвийской Республики на приеме в Калужской торгово-промышленной палате.

Вместе с послом в Калужскую область отправилась бизнес-делегация, участники которой представляют сферы логистики, дорожного строительства, производства оборудования и банковский сектор. Официальной целью визита является знакомство с экономическими достижениями и инвестиционным потенциалом региона и определение направлений делового сотрудничества.

В программе визита также запланированы переговоры руководства латвийских компаний с предпринимателями региона. А обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества пройдет в Калужской торгово-промышленной палате в первый день визита. В рамках бизнес-миссии делегация Латвийской Республики посетит индустриальные парки «Грабцево» и «Ворсино», а также мультимодальный транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино».

13 декабря состоится встреча с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым.

По итогам 9 месяцев 2016 года внешнеторговый оборот Калужской области с Латвией составил 21,1 млн долларов США (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличение составило 44,7%).