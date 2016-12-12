Вильнюс, 12 декабря, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Швеция задержала гражданина Литвы, которого подозревают в шпионаже, сообщают сегодня, 12 декабря, литовские новостные агентства BNS и Elta. Факт ареста подтвердил и МИД Литвы.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Задержанный фотографировал военный центр контроля за воздушным пространством Швеции близ городка Больста. Для каких нужд и для кого — пока не уточняется.

Инцидент произошёл ещё на прошлой неделе. За правовой помощью в литовское консульство задержанный не обращался.