Радио REGNUM: второй выпуск за 12 декабря
Москва, 12 декабря, 2016, 18:39 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В Кремле прокомментировали наступление боевиков на Пальмиру;
- Премьер Израиля рассказал о договоренностях с Путиным по Сирии;
- В Кремле назвали профессионалом возможного госсекретаря США Тиллерсона;
- В Минэнерго России назвали потери Украины от покупки газа в Европе;
- Евросоюз и Куба подписали соглашение о нормализации отношений;
- Томские специалисты создали радар для беспилотного «КамАЗа»;
- На вокзале Торонто русские канадцы спели «Хотят ли русские войны?»