Москва, 12 декабря, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский выступил с поддержкой позиции известного кинорежиссера, главы Фонда кино Никиты Михалкова по отношению к «Ельцин-центру». Свою поддержку министр выразил в статье, опубликованной на сайте «История России» сегодня, 12 декабря.

Mkrf.ru Владимир Мединский и Никита Михалков

Скандал вокруг «Ельцин-центра» разгорелся после того, как Михалков на слушаниях в Совете Федерации заявил, что деятельность «Ельцин-центра» в Екатеринбурге разрушает национальное самосознание и является ядом для российских детей.

«Ельцин-центр» и супруга первого президента России Наина Ельцина обвинения отвергают и осуждают Михалкова за его позицию. Разгорелся скандал.

Министр Мединский внес некоторую ясность в это дело. Оказалось, что речь идет о некоем фильме, с определённым взглядом на историю России.

«Увы, в «Ельцин-центре», представляя в злополучном видеофильме историю России как череду бессмыслицы и беспросветности, — подставляют и самого Ельцина. Получается, что тысячу лет многие поколения наших предков шли «не в ногу», и только один Ельцин «в ногу». Чего здесь больше — комизма или глупости? А с другой стороны, выходит, что первый президент России взялся ниоткуда, за его спиной нет истории России — ни великих триумфов, ни реальных трагедий?» — пишет Мединский.

Чиновник отметил, что в «Ельцин-центре» вообще всю историю России «вырезали» в связи с тем, что она не соответствует «чьим-то догмам о какой-то «европейской цивилизации».

Мединский подчеркнул, что изложение российской истории, предложенное «Ельцин-центром», является «инъекцией разрушения национального самосознания».

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