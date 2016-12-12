Санкт-Петербург, 12 декабря, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Задержания пророссийских журналистов в Белоруссии не могли пройти без ведома президента Александра Лукашенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-президент Института национальной стратегии Виктор Милитарев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Российский политолог напомнил, что белорусская политическая система более авторитарна и более централизована, чем российская, поэтому Лукашенко должен был быть в курсе планов задержать Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — авторов материалов для ИА REGNUM, Lenta.ru и EADaily. Как сообщили в Следственном комитете Белоруссии, в действиях журналистов якобы усматриваются признаки разжигания межнациональной розни и вражды.

«Если это произошло не по прямому приказу Лукашенко, то было им завизировано», — убежден Виктор Милитарев. Он подчеркнул, что в целом симпатизирует белорусской власти и лично главе государства, и даже популистский характер минского режима политолога не смущает.

«Но его слабое место — это отношения с прессой. Двадцать лет я наблюдаю за ним, и там, где большой политик промолчал бы или велел пресс-секретарю пошутить, Лукашенко сердится. На полном серьезе, сердится не как царь, а как мужик. Обижается он, что ему что-то не так сказали. Это очень большая проблема Белоруссии, и чести президенту не делает», — сказал Милитарев.

По его мнению, Александр Лукашенко увлекся так называемой «литвинской» историографией. «Стал доказывать, что белорусы — это не «почти русские», а древний народ, который был главным в Великом княжестве Литовском. Я считаю это ошибкой», — добавил политолог.

«Я думаю, что REGNUM прав, говоря, что Лукашенко заигрывает с Европой. Он пытается соблюдать баланс, но, так как ему сейчас надо утереть нос России, он пытается заигрывать с Западом больше, чем обычно. Он очень обиделся на журналистов, которые имели наглость мешать «царской» политике. Я говорю сейчас о нем вежливо, как о президенте: это очень неосторожный и неразумный шаг», — заключил Виктор Милитарев.

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Напомним, что на прошлой неделе в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь) выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. 9 декабря также был задержан корреспондент ИА REGNUM в Минске Сергей Шиптенко.

Минкомсвязь России вступилась за журналистов. Заместитель министра связи и массовой коммуникации РФ Алексей Волин призвал власти Белоруссии не давить на журналистов из-за отдельных критических публикаций. Волин подчеркнул, что «лучший способ работы с журналистами — это не давление на них, а конструктивный диалог с ними».