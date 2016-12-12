Оренбург, 12 декабря, 2016, 18:30 — ИА Регнум. В России за 2015 год профилактические осмотры прошли 21,3 млн детей. Это на 51% больше, чем за 2013 год, заявила на селекторном совещании в Оренбурге министр здравоохранения страны Вероника Скворцова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Протопопов. Детский доктор. 1885

При этом она подчеркнула, что такие осмотры вызывают немало нареканий, в основном, со стороны родителей. «Встречается формальный подход врачей, вызывают раздражение очереди в поликлиниках, некомфортность пребывания в них маленьких пациентов с родителями», — отметила глава Минздрава.

По её словам, сейчас уже завершена программа модернизации здравоохранения, а поликлиники оснащены оборудованием и компьютерной техникой. Теперь Минздрав приступил к совершенствованию работы с пациентами. Кардинально меняется работа регистратуры. Формируются контакт‑ и кол-центры, идёт борьба за грамотное и широкое использование информационных технологий, которое позволит высвободить время врача и даст ему возможность дольше работать непосредственно с пациентом.

«Особое внимание мы уделяем здоровью школьников. Минздравом инициирован и начал исполняться пилотный проект «Школьная медицина», направленный на улучшение здоровья школьников и повышение ответственности за своё здоровье и здоровье своих близких. Совместно с Министерством образования и науки и Академией образования разработаны программы и памятки для педагогов, учеников и их родителей по здоровому образу жизни и оказанию первой помощи. Подготовлен проект профессионального стандарта для бакалавров по школьной медицине», — отметила Скворцова.