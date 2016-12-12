Рига, 12 декабря, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис не поддерживает автоматическое присвоение гражданства отдельным группам населения и призывает вместо этого больше работать над сплочением общества, сообщает LETA.

Без права на гражданство

Так, Кучинскис заявил, что государству от понятия «интеграция» нужно двигаться к понятию «сплочение общества», потому что оно намного перспективнее и больше направлено на общее будущее. Гражданство, по мнению премьера, не может быть подарком. «То, что многие неграждане не выбирают получение гражданства для детей, это наш вызов, но проблему нужно решать не автоматическим решением, а концентрируясь на сплочении общества», — сказал Кучинскис.

Премьер также считает, что государство должно обращаться и к тем, кто говорит на чужих языках. «Я готов не стесняясь говорить по-русски, если это необходимо и иначе меня не понимают, я готов говорить с людьми разных взглядов, но консолидируясь вокруг имени Латвии», — сказал Кучинскис.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сформированная президентом экспертная группа по сплочению общества выступила с рекомендацией, в которой, в частности, сказано, что хороший пример подают те чиновники и политики, которые говорят с русскоязычными СМИ на языке большинства их аудитории. Также экспертная группа призвала автоматически присваивать гражданство Латвии всем новорожденным в стране, в том числе детям неграждан. С рекомендациями согласился президент Латвии Раймонд Вейонис, которого раскритиковали представители праворадикального Национального объединения.

Напомним, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую счастья своей жизни. За 24 года только 142 тысячи неграждан Латвии получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ. Почти все неграждане являются этническими русскими и русскоязычными.