Рига, 12 декабря, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Латвия находится в предэпидемиологической стадии ВИЧ и если ситуация не улучшится, то латвийцам могут запретить перемещаться по Европе, заявил экс-министр здравоохранения Гунтис Белевич, сообщает портал Mixnews.lv.

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«Распространение ВИЧ становится для нас проблемой. Сейчас мы одни из первых в ЕС по скорости распространения ВИЧ и гепатита С. Мы находимся на предэпидемиологической стадии. Если не сделаем решающие шаги, то нам запретят ездить по Европе. Может введут визы», — заявил Белевич.

Напомним, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Всемирной организации здравоохранения, в странах Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) заболеваемость ВИЧ составляет в среднем почти 6 случаев на 100 000 жителей, а в Латвии — около 17 на 100 000 жителей. В последние годы в Латвии наблюдается и прирост случаев СПИДа: заболеваемость в ЕС/ЕЭЗ — в среднем 0,8 случая на 100 000 жителей, а в Латвии — 8,5 случая на 100 000 жителей, сообщает общество AGIHAS.