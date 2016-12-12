Екатеринбург, 12 декабря, 2016, 18:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге общественники организовали альтернативную экскурсию по экспозиции «Ельцин-центра». Об этом сообщил координатор свердловского регионального отделения общественного движения «Суть времени» Артём Брусницын корреспонденту ИА REGNUM.

Артём Брусницын Ельцин центр

По словам организаторов, они в день Конституции России намеревались проверить, исполняется ли основной закон в президентском музее. В частности, так ли соблюдается в «Ельцин-центре» право на свободу слова. Активистам удалось провести мероприятие и даже пообщаться с руководством музея. Однако во время импровизированной экскурсии к ним шесть раз подходила охрана музея и просила прекратить экскурсию и съёмку мероприятия.

Напомним, что в ноябре 2015 года в день торжественного открытия «Ельцин-центра», активисты регионального отделения «Сути времени» организовали альтернативную выставку «История ельцинизма». В экспозиции были представлены фотографии характеризующие эпоху первого президента России, показаны диаграммы спада промышленного производства, уровня жизни и демографического кризиса, выраженного в резком повышении смертности и снижении рождаемости в 90-е, и который впоследствии получил название «русский крест».

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На этот раз общественники провели экскурсию для заинтересованных граждан, в которой описывали суть и последствия событий эпохи Бориса Ельцина, не раскрытые в самом музее.

«Правильнее было бы назвать наше мероприятие «критической экскурсией», потому что для альтернативной экскурсии нужна альтернативная экспозиция — та, что есть в музее, несмотря на жесткую критику несоответствий исторической действительности, явный пропагандистский эффект и идеологизированность, не менялась со дня открытия. В том числе, печально знаменитый мультфильм, который вам «все расскажет» об истории Отечества за десять минут», — заявил общественник.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, именно этот десятиминутный ролик подвергал критике Никита Михалков, который 9 декабря в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации сделал очередное заявление. «Вопрос не о том закрыть ли «Ельцин-центр», а о том, чтобы скорректировать эту программу. Она разрушительна», — сказал Никита Михалков.

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По его словам, разрушает такая интерпретация истории России преимущественно молодые умы, которым история страны преподносится, как чреда «кровавых», трагических событий и тотальной несвободы, которые прекратились только с приходом к власти Бориса Ельцина.

«Это происходит в самом центре страны. Это — Урал, где уже была своя валюта при (первом губернаторе Свердловской области Эдуарде) Росселе. Да вообще нонсенс, уральский франк был введён. Он не стал франком, которым можно расплачиваться в Москве, но на трёх предприятиях, или четырёх, просто вот за эти франки можно было в местных магазинах этих предприятий что-то купить. Но это же очень аккуратная попытка, так или иначе, движения к той самостийности, которая ведёт к развалу страны. Здесь своя валюта, тут своя армия, там своя полиция — это развал страны, мечта мирового сообщество которое нам объявляет санкции. Мечта, голубая мечта, часть её уже осуществилась 25 лет назад. Ну, неужели нам мало того, что уже произошло», — заявил Никита Михалков.

В свою очередь в защиту «Ельцин-центра» выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также он пригласил Никиту Михалкова на экскурсию по музею, которую обещал провести лично.

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Отметим, что ранее 7 декабря, закрыть «Ельцин-центр и провести расследование событий 90-х годов прошлого столетия призвал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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