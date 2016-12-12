Владимир, 12 декабря, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Во Владимирской области количество заболевших гриппом и ОРВИ превысило эпидемиологический порог на 15,9%, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора. Кроме того, в регионе лабораторно подтверждено семь случаев заражением вирусом гриппа A (H3N2) — одного из штаммов свиного гриппа.

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Всего за неделю в больницы обратилось почти 11,4 тысячи человек, из них 7,7 тысячи — дети.

«Показатель заболеваемости составил 80.5 на 10 тыс. населения. Превышение эпидпорога регистрируется по области на 15,9%», — говорится в сообщении пресс-службы.

В областном центре эпидемпорог и вовсе превышен на 41,6%. За неделю здесь обратились за медицинской помощью более 4,2 тысячи человек. Показатель заболеваемости — 120 случаев на 10 тысяч человек. Также превышение среднего уровня по региону зафиксировано в Ковровском районе, Гусь-Хрустальном и в Радужном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школы областного центра начали уходить на карантин еще в конце ноября. Так, в лицее-интернате №1 шесть классов были отправлены на десятидневный карантин из-за случаев внебольничной пневмонии. В школе №7 областного центра ученики дести классов остались дома из-за превышения уровня заболеваемости ОРВИ.