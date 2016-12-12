Москва, 12 декабря, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Руководитель федеральной мониторинговой группы «Единой России» «Честная цена», вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала региональные отделения партии к честному мониторингу, выявлению всех фактов неисполнения закона о торговле и злоупотребления торговыми сетями. По ее словам, мониторинг направлен на то, чтобы «формирование честной цены стало нормой».

Совет Федерации России Ирина Яровая

Благодаря поправкам в закон о торговле, принятым летом 2016 года, удалось сдержать рост цен для покупателя, но при этом торговые сети требуют скидки с производителей, чтобы сохранить прежнюю прибыльность. «Мы понимаем, что сети, привыкшие к высокой прибыли, будут искать новые формы ее получения в привычном объеме и чтобы все издержки легли на производителя. И нам нужно проработать все моменты, чтобы создать дополнительные условия для честной конкуренции. Сейчас все выплаты запрещены, поэтому они пытаются перевести их в скидку, в формат отпускной цены и тем самым легализовали торговую наценку. В связи с этим мы хотим получить информацию о настоящей цене производителя продуктов. Нужно узнать, сколько стоит товар на полке, и какой объем скидки», — заявила руководитель федеральной мониторинговой группы Ирина Яровая.

В связи с этим Ирина Яровая попросила региональные мониторинговые группы «Единой России» «Честная цена» провести встречи напрямую с производителями и поставщиками, чтобы получить более объективную информацию о ходе исполнения закона.

«Президент РФ Владимир Путин сказал, что просит продолжить нас эту работу и посмотреть, как с 1 января будет исполняться закон, посмотреть на плюсы и формирующееся тенденции, чтобы цена была всем понятна и стала нормой», — напомнила депутат Госдумы.

В целом, на сегодняшний день в сфере ритейла наблюдается улучшение условий: сокращение сроков оплаты, введение более точного пакета документов для заключения сделок и переход на чистую цену — без бонусов.

Однако, по словам члена президиума «Опоры России» Алексея Небольсина, торговые сети регулярно требуют от производителей скидок. Причем их размер в большинстве случаев превышает размер ретро-бонуса, который был ранее установлен в договоре, в отдельных случаях размер скидки составляет от 10 до 30% от стоимости товара. «Сети повысили валовую выручку за счет резкого увеличения торговой наценки. Если средняя наценка до вступления закона составляла 25−40%, то с 1 января 2017 года станет 40−75%», — рассказал Алексей Небольсин.

«Запрет на бонусы выявил реальную торговую наценку, теперь сети пытаются переконструировать бонусы в скидку. Это важный результат мониторинга, который раскрывает истинное распределение прибыли», — добавила Ирина Яровая.

Следующая встреча рабочей группы состоится ровно через месяц. За это время, сообщила Ирина Яровая, нужно собрать информацию, чтобы была возможность выйти на широкое обсуждение с возможными изменениями для исполнения закона. Более того, по словам Ирины Яровой, будет подготовлен доклад для Президента и Председателя партии «Единая Россия». «Мы в полной мере понимаем ответственность перед президентом, должны выполнить его поручение, которое он дал нам на встрече в сентябре», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партия «Единая Россия» начала мониторинг исполнения социально значимых законов в июле 2016 года, для этого были созданы четыре мониторинговых группы: «Честная цена», «Живой лес», «Зелёный щит» и «Родная земля».

30 августа 2016 года мониторинговая группа «Честная цена» подвела предварительные итоги проверки готовности федеральных и региональных торговых сетей к реализации закона о торговле на итоговом форуме «Честная торговля — честная цена», который прошел в Международной промышленной академии в Москве.

6 сентября 2016 года руководитель федеральной мониторинговой группы Ирина Яровая на встрече президента с фракцией «Единая Россия» доложила о проведенном мониторинге.

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