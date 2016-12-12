Рим, 12 декабря, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Ушедший в отставку премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что ожидает досрочных парламентских выборов в июне 2017 года, сообщает 12 декабря Reuters.

Francesco Pierantoni Маттео Ренци

Ренци пожелал удачи новому премьер-министру, Паоло Джентилони на предстоящих выборах.

«Следующие выборы, предположительно, пройдут в июне и будут проходить по пропорциональной системе», — сказал Ренци.

Президент Серджо Маттарелла предложил Джентилоне, который занимал пост министра иностранных дел, стать премьер-министром и, таким образом, сформировать новый кабинет после отставки Ренци.

«Он квалифицированный политик, и все сделает правильно. Желаю ему удачи», — сказал Ренци.

Напомним, бывший премьер-министр Италии ушел в отставку после проваленного референдума по изменению конституции страны, прошедшего 4 декабря.